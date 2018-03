RB Leipzig: Gulácsi - Islanker, Upamecano, Konaté, Laimer - Bruma, Keita, Demme, Kampl - Sabitzer, Poulsen

Deshalb fehlen Robben, Tolisso und Thiago

Verletzungsbedingt muss der Rekordmeister heute auf Arjen Robben verzichten. Ebenso fehlen Corentin Tolisso und Thiago. Tolisso laboriert derzeit noch an einer Schienbeinprellung – am Freitag absolvierte er eine erste Laufeinheit und wird auch zur französischen Nationalmannschaft reisen. Thiago wird laut Heynckes Anfang der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen, sowohl der Franzose als auch der Spanier sind am Sonntag also nicht dabei.