Pietro Lombardi ist raus! Der DSDS-Sieger wird 2021 nicht mehr in der RTL-Jury neben Dieter Bohlen sitzen. "Ich hätte es mir gewünscht, denn ich lebe DSDS. Natürlich ist ein kleines trauriges Auge da. Ich bin leider nicht in der nächsten Staffel in der Jury. Vielen Dank an RTL und Dieter, ich werde die Zeit mit dir vermissen", so der Sänger in einem Insta-Video. Auch Oana Nechiti hat den RTL-Job nicht mehr. Dass Xavier Naidoo nicht mehr bei DSDS dabei ist, war klar.