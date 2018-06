OB Dieter Reiter eröffnet Fest

Am Marienplatz wird OB Dieter Reiter den Stadtgeburtstag am Samstag um 10 Uhr einläuten. Anschließend spielt eine Big Band auf. Ab 12.10 Uhr treten mittelalterliche Moriskentänzer der TU München auf. Es folgt Münchner Swing mit den "Roaring Zucchinis" (13 Uhr). Wer mag, kann unter professioneller Anleitung mittanzen. Am Nachmittag bringt "Palo Santo" lateinamerikanische Klänge in die Innenstadt (16 Uhr), "FunCanDo!" gibt Hits der letzten 40 Jahre zum Besten (18.30 Uhr) und die "Högl Fun Band" (20.30 Uhr) bringt die Zuhörer in Wiesn-Stimmung.