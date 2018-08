Allein steht der FC Bayern mit dieser Maßnahme nicht. In der Bundesliga herrschen in den Stadien in Leverkusen, Hoffenheim und Köln ebenfalls Rauchverbot. Ein Großteil der anderen Bundesligisten hat bisher rauchfreie Blöcke eingeführt. Und in England ist in der gesamten Liga das Rauchen in den Stadien untersagt.