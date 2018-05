Au - Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Au sind am Samstag zu Lebensrettern für ihren 70-jährigen Nachbarn geworden. Gegen 12 Uhr bemerkten Bewohner den Rauchmelder des Rentners und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten an und bemerkten sofort ein Fenster im Innenhof des Gebäudes, aus dem eine große Rauchwolke austrat. Daraufhin öffneten sie gewaltsam die betroffene Erdgeschosswohnung, fanden den Rentner bewusstlos in seiner Wohnung und retteten ihn ins Freie. Der Mann wurde mit einem Notarztwagen in ein Münchner Krankenhaus transportiert. Mittlerweile ist er wieder ansprechbar.