Zu viel ist passiert in jener Nacht, weshalb sie auch heute nur mit eingeschaltetem Licht im Gang schlafen kann. Dabei habe sie sich noch nichts dabei gedacht, als an jenem Abend im September ein Unbekannter an ihrer Tür geklopft habe. Wegen einer Autopanne bräuchte er Wasser – ein Trick der Froschbande – ihr Mann habe ihm den Kanister aufgefüllt, erzählt Irmgard K.: "Vom Aussehen her hätte ich so einem Mann nie eine solche Brutalität zugetraut." Der Unbekannte ging wieder. Nachts schlug mehrmals der Hund an. "Gib a Ruah", habe sie gesagt, "is bloß da Igel ums Haus rum."