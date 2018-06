Raub in der Arnulfstraße Nach Besuch in Bar: Messerüberfall auf Tourist

Der 35-Jährige wollte anschließend zurück zu seiner Unterkunft in Neuhausen. In der Arnulfstraße auf Höhe des Mercedes-Zentrums an der Donnersbergerbrücke lauerten ihm gegen 2.50 Uhr zwei Männer auf. Die Fremden versuchten, den Hessen in ein Gespräch zu verwickeln. Plötzlich zog einer von ihnen ein Messer. Er presste die Klinge an den Hals des Opfers.