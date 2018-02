Zwar will die Stadt in den nächsten Jahren am Ratzingerplatz ein Gymnasium bauen, eine Grundschule und auch Wohnungen. Noch aber ist die Planung im Fluss. Es wäre also nicht zu spät, dort auch eine Ikea-Filiale noch irgendwie zu integrieren.



Liegt schon lange brach: der Ratzingerplatz in Obersendling. Foto: zif

Der Konzern selbst äußerst sich zu seinen Plänen nicht näher. "Wir haben noch keine Standort-Auswahl getroffen", sagt Unternehmenssprecherin Chantal Gilsdorf. Derzeit sei noch nicht mal klar, ob überhaupt einer der drei untersuchten Standorte in Frage komme.

Im Rathaus beobachtet man die Ikea-Pläne trotzdem sehr interessiert. Er könne sich gut an die Zeit erinnern, als es auf der Schwanthalerhöhe noch das Karstadt-Möbelhaus und später dann den XXL-Lutz gab, sagt SPD-Fraktionschef Alexander Reissl. Da habe man zum Möbelkauf noch nicht raus aus der Stadt müssen. Reissl befürwortet eine Innenstadt-Ansiedlung von Ikea deshalb auch ausdrücklich.

Für Ikea könnte der Ratzingerplatz eine gute Wahl sein. Wegen der S-Bahn-Anbindung hat die TU-Studie die Paketposthalle zwar auf Platz 1 gesetzt. An sich ist aber auch der Ratzingerplatz ganz gut öffentlich zu erreichen. Die U-Bahnstation Aidenbachstraße ist nicht weit. Und wenn in ein paar Jahren die Westtangente fertig ist, soll am Ratzingerplatz auch die Tram wieder Halt machen.