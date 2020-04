Ratschlag von Mama Goldie Hawn Kate Hudson definiert sich nicht durch die Augen eines Mannes

"Lass dein Licht niemals von einem Mann dimmen." Diesen Ratschlag bekam Kate Hudson (41, "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen") früher von ihrer Mutter Goldie Hawn (74, "Mädelstrip"). Und daran hat sich die Schauspielerin bis heute gehalten, wie sie dem Magazin "People" in einem gemeinsamen Interview mit ihrer berühmten Mama verriet. Das Mutter-Tochter-Gespann ziert in diesem Jahr die Titelseite der besonderen "Beautiful"-Ausgabe - aber nicht allein: Auch Hudsons einjährige Tochter Rani Rose war beim Fotoshooting mit dabei.