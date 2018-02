Dass der ehrgeizige Robben so seine Probleme hat, wenn er mal auf der Bank sitzt, beobachtet Gullit mit einem Augenzwinkern: "Ich habe ihn einmal erlebt, als er böse war." Und: "Dass es in ihm brodelt, wenn er mal nicht spielt, ist ein Vorteil für ihn, das kann aber auch ein Nachteil für die Mitspieler sein. Aber auch das ist Arjen Robben. Er will halt immer spielen, und das ist auch okay."

Matthäus: "Robben muss gelassener werden"

Der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus gibt Robben den Ratschlag, entspannt zu bleiben. "Er sollte sich keine Sorgen machen, wenn er mal nicht spielt. Da muss er gelassener werden und Jupp (Bayern-Trainer Heynckes, d. Red.) vertrauen", schrieb der 56-Jährige in seiner wöchentlichen Kolumne auf skysport.de.

Die Fährigkeiten von Arjen Robben - und auch die von Franck Ribéry - sind in den nächsten Wochen mehr denn je gefragt, nachdem Konkurrent Kingsley Coman wegen seiner Sprunggelenksoperation mindestens zwei Monate ausfällt.

Lesen Sie hier: Frankreich-Experte - So hart trifft Bayern der Coman-Ausfall