Rate-Sendung geht weiter The Masked Singer: Die ersten kostümierten Kandidaten sind da!

Zehn neue Kandidaten, zehn neue Kostüme: Die zweite Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" wartet mit allerhand Überraschungen auf. Welche Stars an dem unterhaltsamen und überraschenden Gesangswettbewerb teilnehmen, bleibt bis zu ihrer jeweiligen Demaskierung in der Show geheim. Anders sieht es bei ihren Kostümen aus.