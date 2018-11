Zuvor gab sie zu verstehen, dass sie durchaus weiß, was sie in diesem Tweet für Gedankengut von sich gibt: "Was ich jetzt sagen werde, ist so rassistisch, ich dachte nie, dass meine Seele so fühlen wird." Es tue ihr leid, räumte O'Connor ein. Erst Ende Oktober gab die "Nothing Compares 2U"-Interpretin ebenfalls auf Twitter bekannt, nun muslimischen Glaubens zu sein. Es sei der natürliche Endpunkt der Reise jedes intelligenten Theologen. Ihr Name Shuhada heißt im Arabischen so viel wie Märtyrer.