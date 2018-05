Rassismus keine bekannte Nebenwirkung Pharma-Konzern veräppelt Roseanne Barr

Sie habe das Schlafmittel Ambien genommen und sei deswegen nicht mehr ganz bei Sinnen gewesen. So lautete die Ausrede von US-Schauspielerin Roseanne Barr (65) nach ihrem rassistischen Tweet, in dem sie Valerie Jarrett (61), Ex-Beraterin von Barack Obama (56), mit einem Affen verglich. Kann gar nicht sein, meint zumindest der Pharma-Konzern Sanofi: Der Hersteller des Medikaments meldete sich nun nämlich via Twitter zu Wort und nahm dabei die Schauspielerin gehörig aufs Korn: Rassismus gehöre überhaupt nicht zu den bekannten Nebenwirkungen, heißt es in dem Tweet.