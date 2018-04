Verschwundener Baum befindet sich in Quarantäne

Schließlich schaltete sich Frankreichs Botschafter in den USA, Gérard Araud, ein und lüftete via Twitter das Geheimnis: "Er befindet sich in Quarantäne, was für jeden in die USA eingeführten lebenden Organismus vorgeschrieben ist. Er wird danach wieder gepflanzt."