Radikaler Schnitt Sarah Lombardi weint beim Friseur bittere Tränen

Offenbar stehen bei Lombardi in nächster Zeit große Veränderungen an: "YES I DID IT! Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich das trauen würde. Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist es der Anfang eines neuen Kapitels...", schrieb die Sängerin im Kommentar zu dem Instagram-Video. "Ich habe in der letzten Zeit so viel Kraft getankt und bin so stark wie noch nie! Das ist erst der Anfang ... ein Schnitt in ein neues Leben als starke Frau, starke Mama!"