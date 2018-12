Rabiate Überformung Designtheoretiker gestaltet Dauerausstellung um

Auch der Part "Design sexualisiert" verwirrt einigermaßen. Zweifelt man noch daran, dass im Marketing "Sex sells" gilt? Und dass in Möbel-Form gebrachte kritische Kommentare zur Rolle der Frau in der Gesellschaft auch mal ziemlich in die Hose gehen können? So ein Thema lässt sich einfach nicht mit 6 Exponaten und 2 mal 6 Sätzen abhandeln.

Besucher wird mit zwiespältigen Gefühlen zurückgelassen

Schön an der Schau: Sie versucht eine kritisch-intellektuelle Schicht über die zuvor - mit voller Absicht - unpolitische Dauerausstellung der Neuen Sammlung zu legen. Das Problem: Die auf "Ästhetik pur" getrimmte Präsentation lässt sich diese rabiate Überformung mit komplexen Inhalten nicht so einfach gefallen. Zudem bleibt die Argumentation gern plakativ, ist häufig angreifbar - und mitunter ziemlich verquast. So lässt diese ambitionierte Intervention den Besucher mit zwiespältigen Gefühlen zurück.

