R&B-Legende geehrt Lionel Richie: Handabdrücke am Hollywood Boulevard

Große Ehre für Lionel Richie (68)! Der vierfache Grammy-Gewinner durfte am Mittwoch vor dem legendären TCL Chinese Theatre in Hollywood seine Hand- und Schuhabdrücke im Zement hinterlassen. Der 68-jährige R&B-Sänger hat in seiner Karriere beinahe 100 Millionen Alben verkauft. Für seinen Song "Say You, Say Me" aus dem Film "White Nights - Die Nacht der Entscheidung" gewann er 1986 sogar den Oscar.