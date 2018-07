Quotensieg für "Tschiller: Off Duty" Schweigers Kino-"Tatort": Kein Quoten-Flop im Fernsehen

Nach dem sommerlochfüllenden Theater um den Ausstrahlungstermin von Til Schweigers (54) Kino-"Tatort" "Tschiller: Off Duty" (2016), das sogar im Trailer zur Free-TV-Premiere aufgegriffen wurde, war es am gestrigen Sonntag endlich soweit: Das Erste strahlte den Krimi, der im Kino floppte, auf dem gewohnten Sendeplatz um 20:15 Uhr aus. Fußball- und "Anne Will"-frei waren laut Sender die Voraussetzungen für die Ausstrahlung des 130-Minuten-Streifens. Daher sei die Erstausstrahlung in die "Tatort"-Sommerpause gelegt worden.