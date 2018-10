Trotz schlechter Quoten: Sat.1 glaubt an Erfolg

Obwohl die neuen TV-Formate am Vorabend, "Genial daneben" und "Endlich Feierabend", bisher noch keine Traumquoten erzielen konnten, glauben Macher und Sender, dass sie langfristigen Erfolg beim Zuschauer haben werden. Und auch bei der neuen Daily "Alles oder Nichts" sind die Erwartungen groß. In der Serie dreht sich alles um die Frage: Was passiert, wenn der Traum vom großen Geld plötzlich Wirklichkeit wird? Der Sender will an alte Soap-Erfolge, wie Verliebt in Berlin", anknüpfen. In den Hauptrollen spielen unter anderem der ehemalige GZSZ-Star Raphaël Vogt und Franziska Breite.