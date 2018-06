Quinoa und Co. Zum Welt-Umwelttag: Diese Superfoods sind gar nicht so super

Quinoa, Avocado und Kokosöl landen wie selbstverständlich in unseren Salaten und anderen Gerichten. Aber: Superfoods sind nicht immer super. Sowohl die Umwelt als auch die Menschen in den Anbaugebieten spüren die Konsequenzen unserer Food-Hypes. Gerade am heutigen Welt-Umwelttag sollte man sich das als Konsument mal wieder in das Gedächtnis rufen.