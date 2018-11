Die Polizisten versuchten den Mann zum Anhalten zu bewegen - was dieser einfach irgnorierte. Es folgte eine zwanzigminütige Verfolgsungsjagd durch München, angefangen an der Hansastraße, über die Landshuter Allee, auf die Nymphenburger Straße zum Rotkreuzplatz und über Waisenhaus- und Dachauer Straße wieder zurück auf die Nymphenburger - wo der Mann letztendlich gestoppt werden konnte. Während der Fahrt gefährdete er nach Aussage der Polizei dutzende Verkehrsteilnehmer. Insgesamt zehn Polizeifahrzeuge waren an der Jagd auf den rücksichtslosen Raser beteiligt.