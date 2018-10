Queen-Enkelin heiratet am 12. Oktober Prinzessin Eugenie: Das müssen Royal-Fans über ihre Hochzeit wissen

Warum wird so groß gefeiert?

Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eugenie von York - so der vollständige Titel - ist die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) und die zweite Tochter von Prinz Andrew (58) und Sarah Ferguson (58). Eugenies Eltern ließen sich 1996 scheiden. Die 28-Jährige steht auf Rang neun in der Thronfolge, direkt hinter ihrer Schwester Beatrice (30). Ihren Titel behält sie nach der Hochzeit. Eugenie studierte Englisch und Kunstgeschichte an der Newcastle University und leitet eine Galerie für zeitgenössische Kunst in London.