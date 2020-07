Berlin/München - Doublesieger Hansi Flick kämpft um die Zukunft eines Starspieler-Duos. Die Verträge von David Alaba und Thiago beim FC Bayern München laufen im kommenden Jahr aus. "Ich werde mich auf jeden Fall mit allem, was ich habe, einsetzen, dass wir zwei solche Qualitätsspieler in den Reihen halten können", sagte Flick nach dem 20. Pokalerfolg und dem 13. Double des deutschen Rekordmeisters. "Ich hoffe, dass wir diese beiden Qualitätsspieler halten können, auch wenn ich weiß, dass es bei Thiago nicht ganz so einfach ist."