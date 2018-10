Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete damit am Freitag ein unsportliches Verhalten der Bayern-Anhänger im Bundesligaspiel am 22. September beim FC Schalke 04, als in der 46. Minute im Münchner Zuschauerblock mindestens zehn pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden waren.