Putzfrauen bedroht und gefesselt Großhadern: Bewaffnetes Räuber-Duo stürmt Gaststätte

Großhadern - Der Raubüberfall ereignete sich am Samstag, gegen 7.30 Uhr, in einer Gaststätte in der Würmtalstraße. Zwei Frauen waren gerade mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als ein maskierter Mann die Gaststätte betrat und die beiden 46-Jährigen mit einer Schusswaffe bedrohte. Er führte sie hinter den Tresen und fesselte sie dort.