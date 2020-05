Punktessystem für Sozialwohnungen soll überarbeitet werden

Wie schnell ein Bewerber zum Zuge kommt, ist maßgeblich abhängig davon, als wie dringend die Notlage eingeschätzt wird. Und auch hier will das Sozialreferat eine Reform: In einem Antrag, der kommende Woche im Stadtrat behandelt werden soll, schlägt Schiwy ein neues Punktesystem für die Feststellung der Dringlichkeitsstufe vor. Die größte Änderung, die sie anstrebt: Die 140 Einzelfallbestände, also die Lebenssituationen, nach denen sich die Dringlichkeit richten, sollen auf 54 Bestände komprimiert werden.