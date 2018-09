Pünktlich zum Hochzeitstag Veronica Ferres: Öffentliche Liebeserklärung an Carsten Maschmeyer

"Ich liebe es, wenn Du mich in den Arm nimmst", kommentierte sie das Bild auf Instagram. "Ich liebe die Art, mit der Du mein Herz berührst, ohne mich in den Arm zu nehmen. Ich liebe DICH!", so Ferres und fügt ein Herz-Emoji hinzu. "Am 27. September 2014 haben wir geheiratet. Danke für neun atemberaubende Jahre mit Dir. Danke für vier wundervolle Ehejahre. Danke für unsere gemeinsame Zeit. Und danke, dass Du immer an meiner Seite bist! Auch wenn es mal anstrengend wird, bleibst Du verständnisvoll, geduldig, gut gelaunt und gibst mir mein Lächeln zurück. Heute erinnere ich mich wieder daran, warum ich mich vor neun Jahren in dich verliebt habe: Du bist meine Nummer 1, meine größte Liebe, meine Familie, meine Zukunft!"