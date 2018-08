Psycho-Kracher aus dem hohen Norden So wird der "Tatort: Borowski und das Haus der Geister" aus Kiel

Auch die Spannung kommt dabei nicht zu kurz. Natürlich will man wissen, was hinter den mysteriösen Vorgängen in der Villa steckt. Ist es nur eine Psychose von Anna? Spukt es in den Räumen wirklich? Oder treibt hier irgendein Verbrecher sein Unwesen. Axel Milberg wandelt dabei in traumwandlerischer Sicherheit durch die Szenarien. Der Schauspieler selbst weiß am besten, warum sein Charakter so charmant, so gelöst rüberkommt: "Ich kenne keinen warmherzigeren Ermittler als ihn, als Borowski, Klaus Borowski."