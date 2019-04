P.S. Ich liebe Dich, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ProSieben, Get the F*ck out of my House, Realityshow

Hauskoller reloaded: 100 Menschen, ein Haus, 100.000 Euro! In der neuen Staffel von "Get the F*ck out of my House" ziehen 100 Kandidaten in ein Häuschen mit schnuckeligen 63 Quadratmeter Wohnfläche. Und das bedeutet: weniger Wohnraum und weniger Schlafmöglichkeiten im Vergleich zum 113-qm-Haus aus der ersten Staffel. Mit dabei sind außerdem eine Handvoll Promis - wie Musiker Martin Kesici und Reality-TV-Star Natalia Osada. Wer hält vier Wochen lang durch und verlässt als Letzter das Haus?