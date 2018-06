München - Gold und Silber, Samt und Kostbarkeiten: Der Königsbau der Residenz in München erstrahlt in neuem Glanz. Nach zehnjähriger Renovierung sind die Prunkräume mit den berühmten Nibelungensälen, den königlichen Apartments und dem Residenzmuseum wieder für Besucher geöffnet. Ministerpräsident Markus Söder und Heimatminister Albert Füracker (beide CSU) luden deshalb am Freitag zu einem Festakt.