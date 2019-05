Am nächsten Morgen, so zwischen fünf und sechs Uhr, sei er dann aufgewacht. Die Frau war wach und sehr aufgeregt. Sie habe stark geblutet. Auf seine Frage warum, sprach sie nur von "Blutungen". Er bot ihr an, sie in ein Münchner Krankenhaus zu fahren: "Aber sie wollte nach Frankfurt, zu einem Arzt ihres Vertrauens."

Also habe man das Blut in der Wohnung weggewischt, und er brachte sie dann zum Bahnhof. Bei seiner Rückkehr habe er dann den Rettungswagen bemerkt. Polizisten hätte ihn später wegen der Aussetzung eines Babys befragt, aber der Verdacht, seine Bekanntschaft könnte die Mutter sein, kam ihm erst später. Der Prozess dauert an.

Lesen Sie hier: Baby ausgesetzt - Mutter (27) schweigt zu Vorwürfen