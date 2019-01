Bei der Anmietung eines Audi R8 (Wert 140.000 Euro) täuschte er die Autovermietung stattdessen mit der Aussage, er verdiene als Bankkaufmann in der Schweiz 4.000 Euro im Monat. Nach dem letzten Versuch in Frankfurt, einen Maserati Gran Cabrio anzumieten, flog er auf. Der 28-Jährige gab sich als Investor einer Hotelkette aus, die so getäuschten Eigentümer hatten den Maserati bereits nach München zur Übergabe transportiert und wurden dann doch misstrauisch.