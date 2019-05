München - Die Ärztin und Unternehmerin Nicole Inselkammer war zwar nicht da, als sie sich am Donnerstag gerichtlich gegen einen Bußgeldbescheid wehrte. Aber sie schickte ihren Anwalt Siegfried Spatzl in den Gerichtssaal an der Nymphenburger Straße. Streitwert: Zahlung von 100 Euro plus ein Punkt in Flensburg.