Prozess verschoben Cuba Gooding Jr.: Staatsanwaltschaft weitet Anklage aus

Dem Hollywood-Star wird vorgeworfen, eine Frau am 9. Juni 2019 in einer New Yorker Bar unsittlich an der Brust berührt zu haben. Die 29-Jährige hatte erklärt, dass es gewirkt habe, als ob der Schauspieler betrunken gewesen sei oder womöglich Drogen genommen habe. Gooding Jr. droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Der Schauspieler beteuert seine Unschuld.