Das Opfer erwischte ihren Freund beim Seitensprung

Motiv laut Anklage: Weil V. mit seiner Geliebten ein neues Leben beginnen wollte, sei ihm Beatrice F. im Weg gewesen. Deshalb musste sie sterben.

Auslöser der Tat war ein Zufall: Beatrice F. kam am 8. September 2017 früher als erwartet von einer Dienstreise nach Hause und entdeckte dort das Gepäck von Margareta R., die zwei Tage zuvor aus Prag nach München gekommen war, um ihren Liebhaber Konstantin V. zu besuchen. Es kam zum Streit zwischen V. und seiner langjährigen Lebensgefährtin. So weit stimmen Anklage und Erklärung des Angeklagten überein.

Lafleur geht davon aus, dass Konstantin V. dann seiner Freundin erst eine Bauchwunde zufügte und sie mit einem Gefrierbeutel über dem Kopf und einer Kordel erdrosselte. Konstantin V. bestreitet diese Version. Man habe gerangelt, er habe Beatrice F. von hinten im Schwitzkasten gehabt. In diesem Moment seien beide gestürzt: "Nach dem Sturz lag sie regungslos auf mir."

Als die Freundin weg war, entsorgte er die Tote am Feringasee

Als ihm klar wurde, was er getan hatte, habe er "aus Angst" vor den Konsequenzen versucht, die Tat zu vertuschen. Erst in diesem Moment habe er ihr den Gefrierbeutel über den Kopf gezogen. Weil sie aus einer Wunde am Kopf blutete.

Er verschickte zudem Handy-Nachrichten vom Telefon seiner Freundin an sich selbst, ihre Mutter und Freunde. Sich selbst schrieb er: "Komme jetzt heim zu meinem Kuschelkuchen." Als Lafleur das verliest, schaut die Mutter des Opfers Konstantin V. an und sagt leise: "Du Schwein".

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ist der kaufmännische Kundenbetreuer beim Vertuschen äußerst kaltblütig vorgegangen. Nach dem Mord habe er die Leiche zunächst im Keller versteckt und dann die Nacht mit seiner Geliebten im Haus verbracht. Am nächsten Tag – die Leiche lag immer noch im Keller – besuchte das Paar Schloss Neuschwanstein. Erst als Margareta R. abgereist war, entsorgte Konstantin V. die Leiche von Beatrice F. an einem Parkplatz am Feringasee.

Der Prozess wird fortgesetzt.