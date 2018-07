Den Fluchtwagen, einen Audi A1, ließen die Täter auf einem Supermarktparkplatz stehen. Die leeren Geldkoffer wurden von der Polizei im Burgkmairpark in Laim gefunden. Rijad K., ein in Dachau lebender Serbe, setzte sich nach Ungarn ab. An der Grenze zu Serbien verließ ihn das Glück. Als er sich zu Fuß über ein Feld schleichen wollte, wurde er von Grenzern festgenommen.

Das Geld hatte Rijad K. nicht bei sich. Wo es ist, verrät er vielleicht im Prozess. Das könnte ihm Pluspunkte und eine mildere Strafe einbringen.