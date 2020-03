Mordprozess in Nürnberg-Fürth

Der Prozess in Nürnberg-Fürth in diesem Fall mag für so manchen unter einem unguten Stern stehen: Am vergangenen Freitag, den 13., ging es los, 13 Verhandlungstage sind eingeplant und auch das Urteil passt perfekt ins Raster: Am 13. Mai soll es fallen. "Abergläubische Maßstäbe gelten bei Gericht nicht. Es ist reiner Zufall", versichert Justizsprecher Friedrich Weitner beim Blick auf den Prozessablauf. Unglückszahl hin oder her, das eigentliche Problem für Gerhard Müller ist das Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft und die daraus resultierende Anklage. Ihr zufolge ist er ein Mörder, der seine schlafende Frau mit einem Kissen erstickte und danach die Wohnung in Brand setzte, um die Spuren zu verwischen.