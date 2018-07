Mit zwei Bier und einer Flasche Whisky hinters Steuer

Neben Arthur K. sitzen zwei Kollegen, die mitgeschlägert haben und wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt sind. Zwei Männer (26, 32), mit denen er in einem Wohnheim lebte und mit denen er an dem Abend viel getrunken hatte. Arthur K. gibt an, dass er nach der Arbeit als Paketfahrer zwei Liter Bier und etwa eine Flasche Whisky getrunken habe.