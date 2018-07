Prozess in München Mann mit Suizidversuch: Lokführer verlangt Schmerzensgeld

Entscheidung am 8. August

Einem Gutachten zufolge hat der Bahnmitarbeiter seit dem Vorfall psychische Probleme und kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. "Das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, das leider zulasten Ihres Mandanten ausgehen wird", wandte sich einer der Richter an den Anwalt des Klägers. Am 8. August will das Gericht seine Entscheidung verkünden.