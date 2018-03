Prozess in München Kratzer auf Mercedes: Gerichtsstreit um Katzenkrallen

Allerdings schränkte sie das ein: Kommt es zu Schäden durch freilaufende Tiere, ist in jedem Fall zu prüfen, ob aus dem sogenannten "nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis" eine Duldungspflicht besteht – oder eben nicht. So auch in diesem Fall.

Zu einer solchen Prüfung wird es aber nicht mehr kommen. Der Fall hat sich erledigt, weil die Katzenhalterin ohnehin bald umziehen will.