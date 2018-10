Nach der Attacke verständigte er den Rettungsdienst

Am Abend kam es zum Streit. Er bezichtigte die 39-Jährige, seine Medikamente zu stehlen, warf eine Obstschale aus Plastik nach ihr und traf sie am Kopf. Doch es kam noch schlimmer. Viel schlimmer. Als Katrin B. ihn danach aufforderte, seine am Boden liegenden Jacken aufzuheben, kassierte sie eine Watschn. Sie forderte ihn auf zu gehen, andernfalls würde sie die Polizei rufen. Jetzt tickte Markus W. komplett aus, holte ein Messer aus der Küche, sagte sinngemäß, dass er sich so etwas nicht gefallen lasse und sie sterben solle. Dann stach er zu.