Prozess In München Im Altenheim: Kissen aufs Gesicht gedrückt

Petra D. sei klar gewesen, dass das Opfer ersticken konnte. Den Tod von Karla C. nahm sie zumindest billigend in Kauf. Für die Staatsanwaltschaft ist das versuchter Totschlag. Es blieb bei dem Versuch, weil es Karla C. trotz des Kissens auf dem Gesicht gelang, laut um Hilfe zu schreien. Eine Pflegerin eilte in das Zimmer, Petra D. musste von ihrem Opfer ablassen, ließ aber das Kissen auf dem Gesicht zurück.