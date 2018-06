Prozess in München Hund Balu mit Schlafmittel und Schlag betäubt, um einzubrechen?

Stimmt nicht, sagt Marius A. (39). Der Rumäne gesteht beim Prozessauftakt am Dienstag alle neun angeklagten Einbrüche. Aber Balu will er nicht betäubt und geschlagen haben. "Der Hund hat erst gebellt und dann mit dem Schwanz gewedelt", erklärt der 39-Jährige vor Gericht. Das Tier sei ihm dann ganz friedlich gefolgt. Marius A. vermutet, dass der Hund nur bellt, wenn es an der Haustür klingelt. Das habe er jedenfalls hinterher nochmal so ausprobiert.