Prozess in München Hardy Krüger jr. geht gegen Verehrerin in Berufung

München - Eine hartnäckige Verehrerin behauptet, dass sie öffentlich Küsse und Zärtlichkeiten mit dem Schauspieler Hardy Krüger jr. ausgetauscht hat – der aber bestreitet das. Ob Leily H. ihre Aussagen auch in Zukunft wiederholen darf, verhandelt am Dienstag (14.30 Uhr) das Oberlandesgericht in München.