Die Freundin kam mit Prellungen und Hämatomen ins Krankenhaus

Die Finnin hatte sich in einem Boardinghaus in Gröbenzell eingemietet. In der Nacht auf den 18. Dezember des vergangenen Jahres bekam sie dort Besuch von ihrem Freund. Der habe verhindern wollen, dass sie am nächsten Tag nach Norwegen reist. In den Morgenstunden sei es zum Streit gekommen. Erst nur verbal, dann sei der 27-Jährige handgreiflich geworden.