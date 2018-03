Georg S. gesteht alles – außer den Namen seines Komplizen

So wie Renate B. soll es sieben weiteren Opfern in München und Umgebung gegangen sein. Immer mussten angeblich Wasserleitungen überprüft werden, weil in der Nachbarschaft gebaut wurde. Ein Polizist erklärt, dass es inzwischen "sehr viele Fälle" mit der Handwerker-Masche gebe. Manchmal an jedem Tag einen.

Georg S. gesteht alles – außer den Namen seines Komplizen. Allerdings sei der Beuteschaden zu hoch angesetzt, erklärt sein Verteidiger. Nichtsdestotrotz habe sein Mandant an alle Opfer Entschuldigungsschreiben geschickt und er werde 7.000 Euro zahlen. 2.000 Euro davon soll Renate B. bekommen.

Doch die 83-Jährige macht vor Gericht klar, dass ihr der materielle Verlust wenig bedeutet: "Der ideelle Wert ist nicht zu ersetzen." Der Schmuck war ein Geschenk ihres inzwischen verstorbenen Mannes, den sie unter anderem zur Silberhochzeit bekam. Auch deswegen mag sie die Entschuldigung des Täters nicht annehmen. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.

