München - Ihre Geschichte ist traurig und haarsträubend zugleich. Helga F. (71, Name geändert) erzählt am Mittwoch im Zeugenstand des Landgerichts, wie es ihr passieren konnte, ihr Haus durch Betrüger zu verlieren. Auf der Anklagebank sitzt ein 31-Jähriger. Er gibt zu, als Abholer bei dem Betrug an der Frau mitgewirkt zu haben.