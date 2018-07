Prozess in München Erpresser hält Opfer drei Tage fest - Vergangenheit holt ihn ein

München - Die Vergangenheit hat ihn am Ende doch noch eingeholt. Emir V. (49) wurde 2017 in Kroatien aufgrund eines internationalen Haftbefehls des Amtsgerichts München von 2008 verhaftet und später nach Deutschland ausgeliefert. Seit März sitzt er in Stadelheim in U-Haft. Für eine versuchte räuberische Erpressung und einen erpresserischen Menschenraub, die er im November 1994 begangen haben soll.