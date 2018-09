Prozess in Memmingen Ehefrau erdrosselt und vergraben - Brüder vor Gericht

Memmingen - Wegen gemeinschaftlichen Mordes an einer dreifachen Mutter müssen sich von Montag an zwei Brüder vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Die beiden sollen die Ehefrau des 51 Jahre alten Bruders umgebracht und die Leiche in einem Sickerschacht entsorgt haben, weil die Frau schon einige Zeit eine Affäre zu einem anderen Mann hatte.