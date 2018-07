Prozess in Bamberg Anschläge auf Konkurrenz: Bordellbesitzer muss ins Gefängnis

Bamberg - Im Prozess um einen Machtkampf im Bamberger Rotlichtmilieu ist der Hauptangeklagte zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Richter des Landgerichts Bamberg sahen es als erwiesen an, dass der 55 Jahre alte Bordellbesitzer mehrere Brand- und Buttersäure-Anschläge auf ein Haus der Konkurrenz in Auftrag gegeben hatte. "Er war die treibende Kraft. Er hatte ein originäres Interesse an der Ausführung der Taten", sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch in Bamberg.